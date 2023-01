Il Comune di Cirò avvisa la popolazione che sul sito del Comune www.comune.ciro.kr.it nella sezione albo online nella categoria TUTTI GLI ATTI IN PUBBLICAZIONE, alla data del 12-01-2023 è presente un avviso pubblico per la concessione di contributi alle persone con Disturbi dello Spettro Autistico. Si informano i cittadini che la domanda deve essere presentata al comune di Cirò Marina per essere protocollata in quanto comune capofila o al comune di Cirò che poi farà avere tutta la documentazione necessaria al comune di Cirò Marina. Si avvisa che il periodo per la concessione del contributo va dal 01-01-2022 al 31-12-2022.







ADVERTISEMENT