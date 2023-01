Share on Twitter

Presenti il Sindaco di Strongoli, Melissa, Cirò, Rocca di Neto e Petilia Policastro insieme ad altri 5.000 sindaci, dei Comuni italiani con meno di 15.000 abitanti, coinvolti nell’iniziativa.

Apriranno a marzo i primi 18 sportelli del progetto “Polis – la Casa dei servizi digitali” di Poste Italiane, che prevede di realizzare in 6.933 uffici postali, in Comuni con meno di 15mila abitanti, uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici.

Nasceranno inoltre 250 sedi per il co-working.

Tra i servizi che saranno erogati:

la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici,

autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell’Interno);

richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall’Agenzia delle Entrate);

certificati giudiziari (ministero della Giustizia);

Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps);

rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture).







Nei Comuni presso i quali saranno realizzati questi sportelli unici basterà recarsi presso l’ufficio postale per poter richiedere questi servizi.

Accanto agli uffici postali troveranno posto colonnine di ricarica, per un piano complessivo di 5mila postazioni.

All’esterno degli uffici saranno installati armadi digitali con i quali erogare servizi con un’operatività 24 ore su 24».