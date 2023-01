ADVERTISEMENT

“Scuola in Vigna”, questo il progetto che a breve partirà e che si svolgerà presso la Tenuta Rosaneti della stessa Cantina Librandi. Un progetto che nasce per favorire l’apprendimento della storia delle tradizioni e della cultura della nostro territorio promuovendo l’interesse, la conoscenza e l’attenzione per il proprio territorio nei suoi aspetti artistici, paesaggistici e culturali da parte degli alunni degli Istituti Agrari e Turistici del territorio e della Calabria. In un comunicato diffuso si legge: ”La sostenibilità, intesa come impegno sociale, economico ed ambientale, è una linea guida chiave della nostra azienda, già certificata “Cantina – sostenibile Equalitas”, da sempre attenta alla cura del territorio e alla salvaguardia della biodiversità. Il progetto “Scuole in vigna” vuole essere ragione di incentivo per un sempre maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nelle dinamiche dell’agricoltura e del rilancio turistico del territorio. Fermamente convinti che il cambiamento, in meglio, di un territorio parta dalle nuove generazioni; l’obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere con questa iniziativa è di enfatizzare l’importanza delle buone pratiche agricole e la valorizzazione di un territorio ricco, ma spesso poco valorizzato, come quello calabrese.” Il progetto, prevede collaborazioni con i principali Istituti d’indirizzo Agrario, Alberghiero e Turistico del territorio, è articolato su tre diverse offerte: “Laboratorio didattico”, “Vigneti e biodiversità”, “Il Museo del vino”. Laboratorio didattico prevede una serie di appuntamenti nei vigneti della Tenuta Rosaneti Librandi per riscoprire la stagionalità dei lavori, l’esperienza delle maestranze e l’importanza del lavoro manuale. Nei mesi indicati i ragazzi potranno osservare e toccare con mano le attività tipiche svolte nel vigneto, accompagnati e guidati dal team di tecnici e agronomi della stessa azienda. L’iniziativa è rivolta nello specifico agli Istituti di indirizzo Agrario. Vigneti e biodiversità: nella Tenuta Rosaneti, un concentrato di 155 Ha vitati, 80 Ha coltivati a uliveto e altri a macchia mediterranea, i ragazzi avranno modo di cogliere la bellezza paesaggistica e l’importanza del territorio calabrese. Seguiti da personale specializzato, verranno organizzate escursioni nei vigneti alla scoperta delle diverse varietà di uve e dell’immensa biodiversità regionale. In particolare sarà possibile visitare il “labirinto” a spirale, un giardino unico che conta oltre 200 varietà di uve regionali disposte in un vigneto dalla caratteristica forma a spirale, frutto della ricerca pluridecennale di Librandi nel recupero delle varietà autoctone calabresi. Museo del vino: La tenuta ospita il museo della vite e del vino e dell’attività contadina Vi.Te.S (Viticoltura, Territorio e Storia), una collezione di reperti, attrezzi e utensili in parte conservati negli anni nei magazzini della famiglia Librandi, in parte appartenuti ad altre famiglie locali che hanno dato così nuova vita a preziosissimi oggetti in loro possesso. Visitare il museo sarà un’esperienza unica che riporterà ad un mondo sì arcaico ma di grande ingegno. Otto sale che, attraverso la collezione di attrezzi d’epoca, raccontano in modo estremamente didattico, ma piacevole, il passato e faranno vivere il presente con un occhio rivolto al futuro. Come dicevamo, la “Scuola” si svolgerà presso la Tenuta Rosaneti: https://goo.gl/maps/MCyPGajP4ndpu9Zc7.