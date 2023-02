Share on Twitter

Nel grande panorama letterario in terra di Calabria, la personalità di Antonio Iannicelli , al di là di ogni formalismo ,occupa certamente un posto d’onore.

L’ adamantina e prospera attività creativa del noto saggista e ricercatore, se da un lato fa emergere non comuni doti intellettive dall’altro materializza l’ ” icona” di una signorilità legata a doti umane che, da sempre, contraddistinguono i valenti ed autentici ” figli” di questa generosa regione d’Italia .

In merito, mi sembra che le pubblicazioni di Gennaio 2023 del C.S.B. vogliano esprimere un sentimento affettuoso, famigliare; un sincero ed aperto attestato di stima e di profonda amicizia,, anche come collaboratore, nei riguardi di un libero pensatore e studioso che, dagli umili costumi di vita, opera con impegno e passione per valorizzare un cospicuo e raro patrimonio culturale appartenente alle nostre comunità.

Un patrimonio singolare e preminente di storia, arte, usi e costumi ancestrali, per di più largamente profusi di ” Sapienza ” e laboriosità che, di fatto, connotarono fortemente l’identità di un popolo, legato al mondo delle solari civiltà e tradizioni mediterranee e che, pur tuttavia, per tanti secoli, fu dimenticato dalla Giustizia Sociale.







Su tali scenari culturali, la personalità del saggista e ricercatore Antonio Iannicelli si colloca con il mirabile “dono” di restituire una nitida memoria storica delle cose e, cogliendone pienamente l’essenza,le variegature e complessità, esporle mediante fascinose descrizioni di un linguaggio letterario che le rendono vive ed attuali al lettore.

Così distinguendosi, lo studioso, quasi trascinato da una “misteriosa” e “tracimante” forza ideale, dà alimento ed impulso alla diffusione di una cultura sana e” di spessore” la quale, come espressione di istruzione ed emancipazione, risulta portatrice di incommensurabili ” valori” anche etici a beneficio delle nuove generazioni d’Italia e d’ Europa.

CONTENUTI:

Pasquale Natali – 13 domande + 1 a : Antonio Iannicelli

Franco Vallone – A. Iannicelli, lo scrittore coi baffi

ARMADEL – Secondo episodio

Alessandro Grammaroli – Viaggio poetico alla scoperta della cucina romana

Antonio Iannicelli – Quando i tedeschi in ritirata fecero saltare Il viadotto ferroviario di Lauria

Francesca Ferraro – Passaggio delle consegne al Rotary Catanzaro

Raoul Elia – Götz von Berlichingen: il guerriero dalla mano di ferro

Milena Manili – L’evoluzione umana è imperfetta ma “creativa” – Prima parte

