Incidente stradale sulla SS107 bivio S. Anastasia Cotronei: un morto, una in codice rosso e tre feriti

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Crotone sede centrale è del comando di Cosenza distaccamento di San Giovanni in Fiore sono intervenute alle ore 17.10 circa per incidente stradale in prossimità del Bivio S. Anastasia comune di Cotronei