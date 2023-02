Il Comune di Crotone aderisce alla campagna contro la violenza di genere online tra adolescenti: “Lo hai mai fatto?”

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi il Comune di Crotone ha aderito alla campagna di sensibilizzazione “Lo hai mai fatto?” promossa da Save The Children e sul territorio cittadino seguita dal Movimento giovani per Save the Children con il suo gruppo cittadino Sottosopra