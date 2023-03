Tutto esaurito a Rimini nei giorni dal 21 al 23 febbraio scorso, in occasione della nuova edizione del Campionato mondiale di Pizza senza frontiere. Un’edizione che ha contato numeri record: 600 gare programmate in ben 16 categorie diverse tra gare di cottura e di abilità, con oltre 20 nazioni rappresentate dai partecipanti provenienti da tutto il mondo. Nella categoria “pizza napoletana contemporanea”, ancora una volta sale sul podio, come primo classificato, il maestro pizzaiolo di casa nostra, Nicodemo Arnoni, un podio che gli aprirà la porta del programma di SKY “Master Pizza Champions” che andrà in onda nel mese di ottobre prossimo. Una perfomance e una crescita costante che da anni oramai, vede Nicodemo Arnoni, partecipare, grazie al costante affiancamento e sostegno di papà Davide e mamma Francesca, oltre all’inseparabile suo “assistente” e cognato, Flavio, a molti campionati e manifestazioni nazionali e internazionali che lo hanno sempre visto primeggiare e salire sul podio. Avviato da papà Davide, presso il noto lido balneare Soleado, Nicodemo ha studiato, ha frequentato i più importanti concorsi, ha creato tutta una sua modalità e creatività che oggi, oltre a dargli la qualifica di maestro pizzaiolo, per il secondo anno consecutivo, lo vede partecipare di diritto, come dicevamo, al “master Pizza Champions “ su Ski. Una vittoria, quest’ultima, che Nicodemo dedica alla figlia Aurora e a sua moglie che gli sono stati sempre al fianco. “Una grande emozione, come ci ha dichiarato, un’emozione che lo ha sempre accompagnato, in ricordo della sua famiglia, della sua Cirò Marina che porta sempre con sé, ovunque và. Un campionato che ha offerto tantissime novità , oltre a nuove ed innovative gare di cottura e abbinamento, come la pizza dessert, la pizza fritta, la gara pizza&birra, anche le più spettacolari gare di abilità: il freestyle – gara acrobatica di pizza, oltre che la gara di pizza più larga e di pizzaiolo più veloce. Una perseveranza quella di Nicodemo Arnoni che lo porterà sicuramente ai vertici del settore.







