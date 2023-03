Gli occhiali raccolti vengono inviati a Chivasso, in provincia di Torino, a un centro, tenuto da volontari Lions, i quali riciclano, riparano e inviano gli occhiali ripuliti nei Paesi dove altri Lions curano la distribuzione tra bambini e anziani che ne hanno bisogno e che non possono permettersene l’acquisto. Gli occhiali usati tenuti inutilmente in un cassetto, con i Lions diventano preziosi: aiutano a migliorare la qualità della vita di bambini e anziani.







L’obiettivo di questo anno in particolare è quello di raccogliere in tutta Italia almeno 20.000 paia di occhiali e di incentivare le donazioni al centro di raccolta. Il Lions club ha partecipato, come negli anni scorsi, all’acquisto dei panettoni natalizi e delle colombe pasquali, come club sostenitore. Inoltre, la coordinatrice distrettuale, Lea D’Agostino, ha incentivato la raccolta invitando i club a scendere nelle piazze con gazebo e contenitori in due giornate del mese di febbraio interamente dedicate a questo service. A Cirò Marina sono stati raccolti oltre 200 paia di occhiali tra nuovi e usati, grazie alla collaborazione delle Farmacie Librandi, Malena, la Comunale, tenuta dalla dottoressa Francesca Scigliano e degli Ottici Parrilla, Licastro, Liotti e Astorino, a cui vanno i più vivi ringraziamenti del Lions Club. Un ringraziamento particolare all’Azienda Centro Style SPA di Varese che anche quest’anno ha inviato al Lions Club Cirò Krimisa una sostanziosa quantità di occhiali nuovi. Grazie di cuore ai cittadini di Cirò Marina per il loro contributo e al socio Lion Antonio Vitetti che da tanti anni cura in tutte le sue parti la realizzazione di questo service dal grande valore umanitario. (Mariolina De Franco)