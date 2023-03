Sono troppi gli errori dei padroni di casa che si rendono quasi sempre prevedibili. Nel corso del set entrano Rivoli, Sicilia e Zampino in difesa, ma l’esito del set non cambia con gli ospiti che chiudono sul 19-25.

Durante il cambio campo mister Malena cambia la disposizione in campo con Stara in banda e schiarando la New entry il sempreverde Saverio Tucci da opposto. Il cambio del modulo da più equilibrio alla squadra e grazie agli attacchi di Stara, Dima e Bortolotto i cirotani ottengono 6 punti di vantaggio che conservano fino alla fine del set. Sul 19 -13 spazio anche per Martire che rileva Tucci.

Nel terzo parziale le due squadre combattono su ogni pallone ed il set è molto equilibrato. L’ottimo Dell’aquila in difesa riesce a dare buoni palloni a Messina che gioca egregiamente con i centrali Mingrone e Bortolotto. Dima e Tucci sono precisi in difesa. Si arriva così fino al 23-23 con Tucci al servizio che riesce a mettere in seria difficoltà la ricezione avversaria, il resto lo fa capitan Stara che conquista gli ultimi due punti del set (25-23).







ADVERTISEMENT

Il quarto parziale vede una Volley Cirò Marina decisa a chiudere l’incontro e l’attenzione in campo aumenta notevolmente. Mingrone diventa insuperabile a muro e devastante in attacco mentre Dima e Tucci riescono a chiudere le ottime alzate di Messina. Nel frattempo si avvicendano Sicilia per Tucci. Si arriva così sul 19-15 per i padroni di casa con Stara al servizio che inizia una serie battute in salto molto insidiose che non consentono ai padroni di casa di costruire un gioco efficace, ne approfittano Bortolotto e Dima che attaccano abbastanza agevolmente. Il set si conclude con un ace con il punteggio di 25-15.

Grande prova di carattere dei ragazzi cirotani che sotto di un set riescono a reagire e ad aggiudicarsi i 3 punti in palio che li portano al terzo posto, a 3 punti dalla prima con una gara in meno.

APPUNTAMENTO A DOMENICA 19 MARZO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI CIRO’ MARINA PER UNA SUPER GIORNATA DI PALLAVOLO.

Si parte alle ore 15:00 con la formazione maschile impegnata contro la Kermes & Altaflex di Catanzaro.

Alle 18:00 invece le Ragazze della Serie D saranno impegnate in una difficilissima gara contro la Perla di Rossano, attualmente seconda in classifica.

Gara valevole non solo per l’accesso matematico alla serie C, ma anche per la conferma della chiusura del campionato nella prima posizione in classifica