Parte subito forte il Real Krimisa, infatti passano appena due minuti tra l’inizio della partita ed il vantaggio cirotano si concretizza su azione a girare laddove Ceravolo allarga su De Bertolo Carlo che di prima cerca e trova il giovane Bruno sul secondo palo per il tap-in vincente. Il Guardia ci prova su punizione da posizione centrale, ma la conclusione non va oltre la barriera sistemata da Gentile. Pochi minuti più tardi Bruno ruba palla e serve centralmente Ceravolo che conclude subito in porta, il tiro viene ribattuto dalla difesa ospite. Al 13 arriva il raddoppio, De Bertolo C. ruba palla e appoggia subito su Ceravolo che parte in progressione e punisce l’incolpevole Cardamone, nemmeno un minuto ed ancora De Bertolo a rubare palla, serve Ceravolo che si accentra e fa partire un missile terra-aria che finisce la sua corsa alle spalle del portiere. Sul 3.0 il Real Krimisa si rilassa ed il Guardia ne approfitta, infatti su due errori difensivi al minuto 16 ed al minuto 17 prima Andreoli poi Condino accorciano le distanze portando il risultato sul 3:2 per i ragazzi di mister Surace. Passato lo sbandamento i cirotani riprendono a giocare, e la rete arriva al 28° quando Mummolo riceve palla e, spalle alla porta, protegge bene il pallone si gira e segna. Partita che si riapre subito infatti Perrone riceve palla sulla sinistra, si libera per il tiro e punisce Gentile, un minuto più tardi ancora un errore della retroguardia, ancora Perrone che ne approfitta e pareggia i conti. Il primo tempo finisce con un deludente 4.4. Il secondo tempo comincia con il Real Krimisa in avanti, Ceravolo riceve e calcia subito di prima intenzione, il suo tiro finisce la corsa sul palo. All’ottavo, a sorpresa, il Guardia passa in vantaggio, mischia in area e Condino ribadisce in rete. Il Real Krimisa prova a reagire e il pari arriva solo al minuto 15° quando Ceravolo si allarga sulla destra cerca e trova Mummolo sul secondo palo che deve solo spingere la palla in rete. Pochi minuti dopo ancora Mummolo che riparte veloce sulla sinistra e va a segnare la rete del nuovo vantaggio. Il Real Krimisa cerca di gestire il vantaggio ma al 22° ancora un errore della fase difensiva infatti su calcio d’angolo Condino si trova inspiegabilmente solo sul secondo palo e non deve far altro che appoggiare la palla in rete. Gioia del pareggio che dura poco per il Guardia, infatti la lancetta del cronometro non fa in tempo nemmeno a fare un giro che il Real Krimisa trova il nuovo vantaggio, con Ceravolo che si accentra e lascia partire un tiro dove il buon Cardamone nulla può fare se non raccogliere la palla in fondo alla rete. Ultimi minuti di controllo senza grossi scossoni che portano al termine della partita con il risultato di 7.6 in favore dei cirotani, 3 punti, come già detto, molto importanti che avvicinano il Real Krimisa all’obbiettivo stagionale, una salvezza meritata. Ora i ragazzi di mister Surace saranno attesi Sabato 18 Marzo dalla difficile trasferta nel derby contro Il Futsal Kroton squadra che lotta per un miglior piazzamento nella griglia dei playoff, partita tutta da vivere che, come sempre, sarà all’insegna del fairplay tra due squadre che si rispettano.







