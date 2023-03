ADVERTISEMENT

Si è trattato di un evento a livello nazionale, diviso in due giorni che ha visto l’allieva Viola Lerose della Krimisa Sport Center di Teresa Spataro impegnata in una rinomata struttura sportiva la Hedonism Fitness di Cosenza in due giorni di stage con docenti di alto profilo, tra cui Roberta Fontana,Thomas Signorelli, Maria Elena Del Prete e Giulia Barboni. Il momento clou dell’evento è stato domenica 12 marzo nel rinomato Teatro di Tradizione Rendano di Cosenza, con un concorso per varie categorie, che vanno dalla composizione coreografica ai passi a due agli ensemble per diverse fasce di età, alla presenza di una giuria guidata da Martino Muller, coreografo ufficiale del musical “Notre Dame de Paris”, che ha premiato le allieve della Krimisa Sport Center e rispettivamente: Viola Lerose classificata al 2 posto più borsa di studio con una variazione di danza classica; Annachiara Ferrari classificata al 2 posto, più borse di studio con un assolo di contemporaneo; Eleonora D’errico e Chiara Marinelli classificate al 2 posto passo a due di contemporaneo.

Le coreografie sono state a cura dell’insegnante Maestra Maria Gentile che si è ritenuta soddisfatta ed orgogliosa delle proprie alunne. Questi premi sono state il risultato di impegno e costanza delle ballerine, che hanno voglia di confrontarsi con le diverse scuole e divertirsi danzando. Ora non resta che proseguire le lezioni per i prossimi eventi e l’atteso saggio di fine anno.