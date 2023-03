Risultato arrivato dopo una partita a senso unico, soprattutto nelle prime due frazioni di gioco finite rispettivamente lasciando le avversarie a 12 e 15 punti. Una partita che ha permesso a Mister Asteriti di fare un minimo turn-over in campo, per far giocare anche le ragazze meno utilizzate in questo periodo, mantenendo il ritmo partita molto alto per tutta la gara.

La SARACENA CASSIOPEASISA entra in campo fin dal primo set con l’ordine del suo allenatore di forzare su tutti i fondamentali, con la speranza di portare a casa punti sull’ostico campo di Crotone, dove anche la prima in classifica è tornata a casa senza risultato. Ad iniziare dalla battuta che però trova il Capitan Cesario impenetrabile con un mostruoso 100% in ricezione di Cesario (mvp della partita con soli 2 set giocati con percentuali alte anche in battuta e attacco), supportata anche dal libero Maggipinto che tocca anche lei 90% di ricezione. Queste prestazioni permettono a Gernone di giocare palloni veloci soprattutto per gli attacchi di Greco (10 punti) e Kus (10 punti) imprendibili per il muro e la difesa siciliana.

Dominati i primi 2 set, nel 3° set il ritmo cala e la squadra ospite si prova a mettere in scia della PALLAVOLO CROTONE, riuscendo a a mantere questo trend fino al 20° punto, quando Misceo (top scorer del incontro con 11 punti) prima scaglia a terra la palla del 22-20 che aprirà la strada verso la vittoria finale con il punteggio 25-21.







Mister Asteriti: abbiamo chiuso un trittico di gare con 9 punti che ci ha consentito di restare secondi in classifica, mantenendo un punto di svantaggio dalla fortissima COSEDIL ZAFFERANA e con un punto di vantaggio rispetto TRAINA SRL CL. Una classifica molto corta che terrà con il fiato sospeso e renderà combattuto il proseguo del campionato per aggiudicarsi la promozione.