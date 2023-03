Share on Twitter

Volontari, forze dell’ordine, associazioni, cittadini e anche amministratori, primi tra tutti i sindaci di Crotone e Cutro, hanno gestito con compostezza le difficili operazioni di recupero delle vittime del naufragio del 26 febbraio e di aiuto ed assistenza ai superstiti ed ai familiari giunti da ogni parte d’Europa.

Non è stato semplice, non è stato facile, perchè non è facile affrontare e dare sollievo e risposte, ove possibile, ad una tale tragedia.

Ho inteso dunque, nel corso del consiglio comunale di Cirò Marina, proporre il riconoscimento della Medaglia al merito civile alla popolazione di Crotone e Cutro per l’impegno profuso dai cittadini, amministratori ed istituzioni locali nel soccorso dei migranti del naufragio del 26 febbraio 2023.







I Sindaci di Crotone e di Cutro hanno vissuto e gestito, in prima persona, quel momento difficile.

L’obiettivo, quindi della delibera adottata nel corso del consiglio comunale di martedì 14 marzo è di certificare e provare a lanciare un messaggio di riconoscenza verso quelle comunità intere, ovvero le città di Crotone e di Cutro, che hanno vissuto l’evento in prima persona, ed è per questo che ho inteso informare tutti sindaci del territorio provinciale, perché qualora volessero condividere l’iniziativa potrebbero in tal modo rafforzarne messaggio e la proposta.