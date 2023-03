Proprio in questi giorni, sono stati effettuati interventi di riqualificazione urbana che hanno visto impegnati gli Agenti, sotto la direzione del Comandante Anania, nella rimozione dei veicoli abbandonati (o comunque scoperti di polizza assicurativa) all’interno del territorio urbano.

Il primo accertamento infatti, viene effettuato dal Comando proprio sulla polizza assicurativa delle auto, in quanto, il codice della strada prevede che un mezzo non possa circolare o sostare su strade e aree pubbliche sprovvisto di copertura assicurativa. Quindi un’auto, pur sostando da tempo nello stesso posto e non avendo assicurazione, anche se non rientra nella categoria dei mezzi “abbandonati, è sanzionabile nella misura prevista dalla legge.

Le auto abbandonate per le vie di Cirò Marina, ricordiamo, non creano solo un potenziale pericolo, ma anche un degrado, che la Polizia Locale sta cercando di contrastare con sempre più stringenti attività di controllo e repressione. Ad oggi sono 14 i veicoli rimossi in tutto il territorio comunale.







ADVERTISEMENT

Scopo di questa attività è quello di rendere ancora più incisivi i controlli sul rispetto del codice della strada e di mantenere viva l’attenzione della cittadinanza sul tema della sicurezza stradale e del decoro urbano, contrastando gli atti che danneggiano irrimediabilmente la visibilità e la vivibilità del territorio per residenti e turisti.

Il Comando procederà ancora nei prossimi giorni con gli accertamenti su altri mezzi in disuso.