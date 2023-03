La giornata proseguirà alle ore 19.00 in Piazza Pugliese con la benedizione e l’accensione del fuoco di San Giuseppe e della rappresentazione in costume del “U cummitu”, a cura della Parrocchia Santa Maria de Plateis e dell’associazione Pro-Loco. Chiuderà la serata sempre in piazza Pugliese, la Band “Gi anni veloci”, una cover che rievoca le canzoni degli anni passati. Secondo giorno sarà dedicato alla scienza con la partecipazione di due scienziati e ricercatori: Francesco Vizza del CNR di Firenze e Sandra Savaglio, Astrofisica. Titolo del convegno: L’Idrogeno : L’infinito universo dell’atomo più piccolo” che si terrà presso il Liceo Scientifico Adorisio alle ore 11.00. Seguirà alle ore 15.00 una visita guidata delle scolaresche intervenute presso il palazzo dei musei. Concluderà la serata alle ore 19.00 presso il teatro Filottete il concerto musicale a cura dell’associazione musicale e culturale “Euterpe”. Concluderà la terza giornata regionale del calendario alle ore 8.30 in piazza Pugliese, la Gara provinciale Giochi Liliani “ giunta alla sua seconda edizione. Seguirà la “Rievocazione storica della Tavola della Biccherna” a cura degli studenti del Liceo con la partecipazione degli sbandieratori di Bisignano. E’ prevista alle ore 12.30 invece la premiazione inpiazza Pugliese dei giochi liliani. Si terrà in piazza un aperitivo diringraziamento alle ore 13, mentre alle ore 15 presso l’antico borgo tra palazzo dei musei, Bastione Cannone, piazza Mavilia e piazza Pugliese si terrà la rievocazione storica della “Tavola della Biccherna” a cura degli alunni del Liceo Adorisio , manifestazione che concluderà le tre giornate dedicato a questo grande figlio di Cirò Luigi Lilio che ha riformato nel 1582 il calendario gregoriano nel mondo.







