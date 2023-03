L’evento si è svolto all’interno della Sala Consiliare del Comune di Crotone alla presenza di un numeroso pubblico.

Il Presidente del Club Giorgio Romano ha presentato la Siciliani come una cara amica e una brava scrittrice riferendosi alle sue opere in versi e in prosa.

Rosa Maria Romano già nell’introduzione ha definito l’ospite ‘Donna di raffinata sensibilità’ ed ha continuato :

‘Versi impalpabili, sui quali scorre l’ analisi introspettiva per cogliere il senso del vivere : dall’ io al sé, dal sé all’altro, dall’altro alla Natura.

Lampi di luce rivelano una scoperta che si fa sempre più profonda, fino a sfiorare il Trascendente ‘.

Francesco Vignis, giornalista e lettore attento ha condotto un interessante dibattito con l’ Autrice entrando nelle tematiche affrontate nelle opere, nello stile, nell’analisi psicologica della protagonista e nel contesto storico che fa da sfondo al romanzo ‘INSEGUENDO LA VITA’.

Anche la silloge MOMENTI ha offerto l’occasione per approfondire i temi sociali, le emozioni e gli stati d’animo della Siciliani che, proprio per la Poesia ha ricevuto numerosi riconoscimenti letterari.

In un’atmosfera di dialogo, anche il pubblico presente è intervenuto dimostrando di apprezzare la piacevole serata.







