Dopo questo lungo periodo di dura prova per tutti, proporre la tanto attesa Passione Vivente e la Bellezza della Verità evangelica resta un atto quasi rivoluzionario e controcorrente, come d’altra parte, il messaggio evangelico è sempre stato. Per tale ragione, a seguito del grande successo del presepe vivente, Strongoli, come promesso, prepara le vie del paese per condurre gli spettatori da Betlemme a Gerusalemme.

L’amministrazione comunale, le associazioni, le Parrocchie, e la popolazione tutta, accoglie ancora una volta l’invito a riflettere e a rivivere il vangelo vestendo i panni dei protagonisti della storia di Gesù. in questo momento difficile della Storia, in cui le armi e la violenza bussano più forte alla nostra porta, dove morte e distruzione sono all’ordine del giorno, il percorso della croce tra la ferocia della flagellazione e il perdono di nostro Signore, sia vero messaggio di Vita. Con grande impegno e lavoro meticoloso la popolazione si prepara al momento cruciale per ogni cristiano, momenti carichi di tanta emozione quanto bisogno di conoscere meglio la figura di Cristo.

La PASSIONE VIVENTE richiama molti spettatori provenienti anche da paesi limitrofi che vengono ad ammirare la sacra rappresentazione, realizzata con interpreti strongolesi, su uno scenario ben curato e ben pensato per creare, nel rispetto rigoroso della verità storica e religiosa, un suggestivo momento di preghiera per adulti e bambini che seguono con molta attenzione il messaggio evangelico.

Manifestazioni che evidenziano un clima fraterno davvero ammirevole, caratterizzato dalla comunione e dall’unione di una comunità viva che vuole promuovere una fede attiva.







Dalla Resurrezione di Lazzaro alla tentazione di Satana nell’Orto degli Ulivi, il tradimento di Giuda, l’arresto, il processo, Gesù sui passi del Calvario poi la Crocifissione tra i due ladroni e la Resurrezione.

La prima parte si svolgerà al castello mentre la Crocifissione e la Resurrezione, verranno rappresentate sulla collinetta di Vigna del Principe, scenari perfetti e suggestivi che contribuiscono con la loro bellezza naturale a creare l’atmosfera necessaria per immergersi nel mistero cristiano. Un’esperienza che vuole lasciare un segno tracciato dal desiderio di poter realmente abbracciare la croce di nostro Signore Gesù Cristo.

Gianni Lerose