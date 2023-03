Rotary Club Santa Severina ed Enpa Crotone, insieme per insegnare agli alunni della Scuola Primaria di Scandale a rispettare gli animali

Giovedì 23 Marzo 2023, si è tenuto, presso la Scuola Primaria di Scandale, l’incontro che, il Rotary Club Santa Severina, in attuazione del progetto, “ Rispettiamo la vita in ogni sua forma”, ha realizzato, in collaborazione con Enpa Sezione di Crotone