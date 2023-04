Share on Twitter

Share on Facebook

Equipaggio elicottero drago 55 del reparto volo di Salerno e nucleo SAF Squadra dei Vigili del fuoco di Cirò Marina intervenuti in operazione di recupero di un toro precipitato in un dirupo di oltre 15 metri in zona impervia.

Intervento andato a buon fine con recupero e consegna dell’animale alle cure del veterinario e del legittimo proprietario.