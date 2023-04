Con delibera di giunta numero 24 del 01/03/2023 il Comune di Melissa si candida a ricevere la “Bandiera Lilla”. Su proposta della consigliera comunale Pina Balestrieri l’esecutivo si è impegnato a lavorare per raggiungere questo importante risultato che meriterebbe sempre più attenzione. La Cooperativa sociale Bandiera Lilla ha proposto al Comune di Melissa l’adesione all’iniziativa ” Bandiera Lilla 2023-2024 ” , con l’obiettivo di incrementare e migliorare l’accoglienza verso i turisti con disabilità visive, auditive, motorie e patologie alimentari. Sara necessario impegnarsi a rendere più accessibili tutte le strutture pubbliche destinate al turismo e migliorare l’abbattimento delle barriere architettoniche.

” prestare attenzione ai disabili è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche, sicuramente non è facile ma è necessario stimolare e fare sempre meglio. In questi anni tanto è stato fatto ma non è sufficiente, quindi iniziamo questo nuovo lavoro che sarà sicuramente impegnativo con la solita determinazione sperando di raggiungere l’obiettivo”. Così il Sindaco Raffaele Falbo.







