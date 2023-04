Silvia Iuliano di Lamezia Terme ha 26 anni, diplomata presso la scuola di ragioneria. Oltre la recitazione le sue più grandi passioni sono la musica, la lingua spagnola e le piace anche tanto moda e spettacolo. Ha fatto parte come attrice nel videoclip musicale del noto artista Michele Ligarò e sempre con Ligarò è stata la co conduttrice per una sera di un programma dell’artista andato in onda su Rti Calabria. La prima esperienza come attrice è nel film dal titolo ‘Figli Da Gente’ dove ha interpretato la figlia del grande attore internazionale Salvatore Pate, la scena è stata girata all’Hotel Gaudio nel comune di Longobardi. Per lei è stata sicuramente una bellissima esperienza

recitare a fianco ad un grande attore come Salvatore Pate è stato davvero entusiasmante. Salvatore Pate attore Italo americano con una carriera di centinaia di film tra America e Italia il più famosi sono quelli de IL PADRINO, DONNIE DARKO, BRONX TALE. Collaborato e affiancato grandi attori come Robert De Niro, Al Pacino, James Cann, Dustin Hoffman, Jhonny Depp e tanti altri. Seguitissima sui social la nuova miss è molto contenta di questo titolo di Miss Mesoraca Film e cercherà sempre ad andare avanti in questo bellissimo mondo che è il cinema.

Pasquale Giordano