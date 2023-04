Per Berlusconi in bus dalla Calabria per 16 ore: Ettore, Maria Stella e gli altri fan «in processione» al San Raffaele

I supporter del leader di Forza Italia hanno attraversato l'Italia portando santini, acqua santa e striscioni. Il John Travolta di «Tu Sì que Vales» ha anche improvvisato un balletto ai cancelli dell'ospedale