Sabato 15 aprile, alle ore 18,30, gli amanti della musica potranno ascoltare la sonata op 31 nr.3, detta anche “La caccia” per il suo carattere movimentato, la sonata op. 26, celebre per la sua Marcia funebre sulla morte di un eroe che precede quella famosa della sinfonia eroica e la sonata op.101 che entra nell’ultima produzione beethoveniana. Musica, cultura e impegno a portare a Crotone programmi ricchi di contenuti che non facilmente possono essere ascoltati in regione.







