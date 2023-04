Evento di portata nazionale che ha visto la partecipazione di ben 148 musicisti provenienti da tutta Italia e non solo.

La prima fase del Concorso, appunto ONLINE, ha decretato ben 14: Emanuele Fiorino,

Greta Stuppa, Michele Maria Esposito, Francesca Buonaccorsi, Ayanna Le Bolloc’h, Fatima Pia Ferrazzo, Giuseppe Bertolotti, Gabriele Antonio Arcuri, Vincenzo Carlomagno, Antonio Lorenzo Pitaro, Sara Mazzucchelli , Giacomo Medolago , Sara Ciullo e Salvatore Iago Lentini.

Il Concorso, è stato presieduto da una commissione tecnica composta dai maestri: Alessandro Stancato, Nicola Montalcino, Giuseppe Iovine, Mattia Salemme, Damiano Morise, oltre che all’attenta supervisione dei fondatori della Sound Academy APS, Raffaele Gareri, nonché rappresentante legale della stessa e Claudio Comito, direttore artistico della manifestazione.

La serata finale si è poi tenuta sabato 15 aprile all’interno del Cinema Teatro Eraclea di Isola Capo Rizzuto, in una sala gremita alla presenza anche del Sindaco Maria Grazia Vittimberga e di altri rappresentanti istituzionali. Il Galà dei Vincitori, presentato dalla Dottoressa Denise Rizza, ha visto la consegna di ben 14 targhe, una per ogni vincitore di categoria. Da sottolineare, la presenza di un membro aggiunto in commissione, il M° Raffaele Zumpano, musicista apprezzato e riconosciuto a livello nazionale, a cui è stato assegnato il ruolo di presidente della commissione.

La premiazione si è conclusa con l’assegnazione di due borse di studioi: il Premio Speciale Sound Academy, attribuito alla giovane flautista Sara Ciullo; ed il Premio Speciale F.J.Haydn vinto a pari merito dal pianista Antonio Lorenzo Pitaro e dal chitarrista Giacomo Medolago.







ADVERTISEMENT

Soddisfatto dell’evento il M° Raffaele Gareri: “Grande successo per questa terza edizione. Siamo davvero felici, tutte le componenti hanno funzionato nel modo giusto e per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito”.

Orgoglioso il M° Claudio Comito: “Complimenti ai candidati per l’ottimo livello e agli insegnanti che li hanno preparati. Grazie alla giuria tecnica per aver sposato questa iniziativa e aver dimostrato interessa verso la nostra realtà”.

Entrambi ringraziamo il Sindaco e l’Amministrazione Comune di Isola di Capo Rizzuto per il supporto, la presenza e le belle parole spese.

Lo stesso Sindaco è stato poi invitato a salire sul palco, nel suo intervento ha lodato l’associazione: “La Sound Academy è una delle eccellenze del nostro territorio e questo evento ne è la prova. Non è facile coinvolgere 150 artisti da tutta Italia ma loro ci sono riusciti, portando qui, sul territorio, i 14 vincitori. Anche questa è promozione turistica e noi non possiamo che supportarli e ringraziarli”.