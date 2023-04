Asd Torre Melissa calcio: Federico Nicola, Bonesse Walter, Garrubba Mario, Coniglio Agostino, Federico Antonio, Filosa Giuseppe, Peace Sulyiaman, Panizza Alessio, Rosati Antonio, Kadir Elarbi, Zito Simone, Filosa Nicola, Manica Luigi, Minutolo Francesco, Bruni Salvatore, Cinefra Francesco, Bevilacqua Francesco, Malena Salvatore, Scrivano Emanuele, Porta Achille, Balestrieri Marco. Questi gli autori del magnifico campionato di terza categoria che i giocatori si apprestano a coronare con la promozione in seconda categoria se, domenica prossima, 30 aprile, sul campo di Torre Melissa riuscirà a battere L’ASD Sporting Caccuri, nella partita unica dei PlayOff. Sicuramente, potranno contare sull’incitamento di un numeroso pubblico, della determinazione e convinzione di potercela fare dopo un campionato condotto sempre ai vertici e che, tra l’altro li ha già gratificati del premio Fair play per la correttezza in campo. Guidati dal loro capitano, Nicola Federico e dal “sempre verde” bomber, Walter Bonesse, sotto la regia di mister Santino Manca. Sarà sicuramente una partita di sano sport in una giornata durante la quale, ci ha dichiarato Walter Bonesse, oltre all’impegno metteranno tutto il sano agonismo che si deve alla città, sempre vicina con i tifosi, gli sponsor e l’Amministrazione comunale, ma soprattutto verso tutti i giocatori e compagni che hanno profuso impegno e serietà. Appuntamento quindi domenica 30 aprile per una partita che si annuncia combattuta ma leale e corretta.







