Questo è quanto aveva già affermato Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria che a nome personale e di tutta l’organizzazione si congratulava con Nicodemo Librandi per il dottorato di ricerca Honoris Causa in “Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali” che gli aveva conferito già lo scorso anno dal Ministro dell’Università e della Ricerca prof.ssa Maria Cristina Messa, su approvazione del Senato Accademico e del Consiglio del Dipartimento dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Per motivi diversi riconducibili a impedimenti contingenti, la cerimonia di consegna non si poté svolgere in forma ufficiale presso la stessa Facoltà di Reggio Calabria. Finalmente, è notizia di pochi giorni fà, che la celebrazione della consegna ufficiale della Laurea Honoris Causa, si svolgerà giorno 12 maggio prossimo nella stessa Facoltà dell’Ateneo di Reggio Calabria. Una Laurea Honoris Causa guadagnata sul campo per i meriti acquisiti e per le competenze maturate nel settore della vitivinicoltura e perché, come si legge nel comunicato diffuso “𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑒𝑑 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛e 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 d𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒m𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑒𝑠𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑒𝑑 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑒 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑛i𝑐𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑎𝑏𝑟𝑒𝑠𝑒; 𝑝𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑖, 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑡𝑎 , 𝑏𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑚𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑎 c𝑜𝑛 𝑖𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙 ‘𝑒𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑎 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑒 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙𝑒, 𝑖𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜, 𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑛𝑎𝑛𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎, a𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑟𝑒 𝑎 N𝑖𝑐𝑜𝑑𝑒𝑚𝑜 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖, 𝑖𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝐷𝑜𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑅𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑖𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎 𝑖𝑛 𝑆𝑐𝑖𝑒𝑛𝑧𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑎𝑟𝑖𝑒, 𝐴𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖.”

UN’INVESTITURA che sarà Celebrata, come dicevamo, giorno 12 maggio prossimo presso la facoltà di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Una cerimonia nella quale Nicodemo Librandi terrà una Lectio Magistralis sul percorso di ricerca condotto e sui risultati conseguiti durante la sua carriera. Un riconoscimento ad uno dei fondatori dell’omonima Cantina Librandi che è stata capace di unire l’amore per il territorio con una storia fatta di valori e di radici profonde, un connubio che si è sempre rispecchiato perfettamente nella gestione familiare della cantina guidata fino al 2012 dai fratelli fondatori Antonio e Nicodemo Librandi e che oggi dopo la scomparsa del compianto Antonio, è portata avanti dalla quarta generazione, fatta da cugini: Paolo e Raffaele ,figli di Nicodemo e Francesco e Teresa, figli di Antonio. Una famiglia, simbolo di un territorio, che ha per obiettivo la valorizzazione di un’area dove il vino è una pratica antica e un amore incondizionato per la terra, la sua storia, la sua cultura, con uno sguardo lungimirante per la sperimentazione e ricerca. Un riconoscimento, crediamo, che inorgoglisce un intero territorio, il cirotano e l’intera Calabria.







