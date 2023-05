Sindaco intervenuto al termine della Santa Messa per rivolgere una supplica di protezione al Santo affinchè si ritrovi unità e fede. Cerimonia che ha preceduto il pellegrinaggio verso l’area portuale e poi a mare, da dove al ritorno ancora in preghiera è stato portato a Madonna di Mare per le altre iniziative previste. A margine del suo intervento il Sindaco ha dato notizia che è stata messa in atto un’iniziativa di gemellaggio con Cirò, per unire le due comunità cristiane, avvenuta in mattinata e che sarà rafforzata da un ulteriore incontro che avverrà giorno 9 al rientro di S.Cataldo da Madonna di Mare per incontrarsi presso l’entrata della città e portare insieme il Santo nella Chiesa Madre di Cirò Marina. Un passo significativo e importante per una comunità quella di Cirò e Cirò Marina che nascono sotto la protezione e devozione dello stesso Santo







