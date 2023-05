Calenda: «No al presidenzialismo. Indicare il candidato premier il punto più importante per noi»

Il leader di Azione dopo l’incontro con la premier Giorgia Meloni ribadisce il suo no netto al presidenzialismo. «Le riforme sono urgenti ma non si possono lasciare indietro temi come il Pnrr, la sanità, i redditi». » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT