Roccella dopo le contestazioni al Salone del Libro: «Anche io sono femminista, avrei voluto parlare con loro»

La ministra, ex radicale, contestata da Non Una di Meno: «Ho invitato quelle ragazze a battersi con me. Ho chiesto di lottare per la libertà del corpo delle donne, ma mi è stato risposto un no aggressivo»