L’evento rappresenta un’importante occasione per premiare gli studenti, gli insegnanti e le istituzioni che si sono distinti nel promuovere l’attività sportiva all’interno delle scuole.

Il programma della cerimonia prevede il seguente ordine degli eventi: alle ore 9.15 sono attesi gli arrivi dei docenti e delle rappresentative scolastiche. Successivamente, alle 9.30, ci saranno i saluti istituzionali, con la presenza di autorità locali e dirigenti scolastici.

Durante la cerimonia verranno assegnati i premi alle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Primarie e ai vincitori del “Gioco Atletica”. Saranno inoltre riconosciute le Istituzioni, le Associazioni, i Docenti, gli Alunni e le Persone meritevoli che si sono distinti nel promuovere l’attività sportiva all’interno delle scuole.

Un momento speciale sarà dedicato alle Scuole che hanno organizzato manifestazioni sportive durante l’anno scolastico. Saranno premiate le Scuole che hanno partecipato ai Campionati Studenteschi e ai Progetti Regionali, con particolare attenzione alle Scuole classificate al primo e secondo posto.

La cerimonia prevede anche la premiazione delle Squadre e degli Alunni vincitori nelle Manifestazioni Provinciali. Saranno riconosciuti i successi ottenuti dagli studenti nelle diverse discipline sportive, sottolineando l’impegno e la dedizione dimostrati durante l’anno.

Un altro momento toccante sarà il saluto ai Docenti che vanno in pensione, un’occasione per ringraziarli per il loro contributo nel formare le nuove generazioni e per il loro impegno nel promuovere lo sport a scuola.

La cerimonia sarà condotta dalla Prof.ssa Lucia Claps del Liceo “Gravina”, che guiderà gli spettatori attraverso gli eventi della giornata. La parte artistica sarà curata dalla ASD Magna Grecia di Ginnastica Artistica e dagli Studenti dell’IIS “Pertini/Santoni”, LS “Filolao”, che intratterranno il pubblico con esibizioni di alta qualità.

L’evento sarà organizzato sotto la guida del Referente EMFS, Santino Mariano, e del Dirigente Luciano Greco. Entrambi hanno lavorato instancabilmente per garantire il successo delle Attività Sportive Scolastiche 2022/2023 e hanno svolto un ruolo fondamentale nell’organizzazione di questa cerimonia conclusiva.

Il Referente EMFS, Santino Mariano, ha coordinato gli aspetti logistici e organizzativi dell’intero programma delle Attività Sportive Scolastiche. Grazie alla sua dedizione e alla sua passione per lo sport, le scuole coinvolte hanno potuto partecipare a competizioni entusiasmanti e motivanti, favorendo così lo sviluppo fisico e mentale degli studenti.

Il Dirigente Luciano Greco, con la sua visione e la sua leadership, ha sostenuto attivamente l’importanza dell’attività sportiva all’interno dell’istruzione scolastica. Ha promosso la partecipazione delle scuole a competizioni sportive e ha incoraggiato la formazione di alleanze con associazioni sportive e istituzioni locali, creando così opportunità di crescita per gli studenti.

Grazie all’impegno di Santino Mariano e Luciano Greco, la cerimonia conclusiva delle Attività Sportive Scolastiche 2022/2023 a Crotone promette di essere un evento memorabile, celebrando il talento, la determinazione e l’impegno degli studenti e riconoscendo il lavoro degli insegnanti e delle scuole che hanno contribuito a promuovere lo sport come parte integrante dell’educazione.