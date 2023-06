Cani e gatti al Senato: Biancofiore difende la proposta di regolamento. Istruttoria di La Russa in corso

ADVERTISEMENTLa capogruppo di Noi moderati in difesa della proposta: «Ovunque portare gli animali domestici in ufficio è la normalità. Assurdo sarebbe se noi che facciamo le leggi, non ci uniformiamo al loro spirito» » continua a leggere su CORRIERE.IT