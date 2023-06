Alla 57° edizione del Premio Pucciarelli-D’Afflitto, è stato premiato l’alunno Gabriele Antonio Arcuri della classe 3° A Scuola secondaria di 1 grado “Luigi Lilio” di Cirò, un alunno eccezionale davvero un piccolo genio, le cui conoscenze vanno dalle materie letterarie a quelle scientifiche, un seme il suo, che va coltivato ed indirizzato, in modo che le sue pregiate doti, possano confluire a raggiungere, traguardi futuri eccelsi. Ad accompagnare l’alunno Arcuri a ritirare il prestigioso premio, la sua docente di Matematica, la professoressa Maria Rotundo che ne ha elogiato sul palco della premiazione a Crotone, le sue doti eccelse in tutte le materie. Questo il giudizio attribuito dalle docenti all’alunno premiato:” Dotato di eccellenti capacità intellettive ed intuitive, l’alunno, sempre educato e responsabile, ha partecipato alla vita scolastica con impegno costante, serietà e vivo interesse, intervenendo con pertinenza ed esprimendo opinioni personali in modo critico durante l’attività didattica, dimostrando sicurezza e padronanza dei contenuti acquisiti. Sempre disponibile a cogliere le opportunità formative offerte dalla scuola, ha saputo rielaborarle al meglio raggiungendo una lodevole autonomia operativa, ottimi livelli nelle competenze disciplinari e lusinghieri risultati in tutte le materie”. Un vanto per Cirò che va ad arricchire il numero sempre più crescente di uomini di cultura, che danno e hanno dato tanto lustro all’antico borgo medievale, da Luigi Lilio fino ai giorni nostri con il giovane intellettuale Gabriele Arcuri, vanto dei genitori Vittoria Cariati e Franco Arcuri.







