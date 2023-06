Venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, la dott.ssa Michelina Grillo, originaria di Crotone, ha ricevuto in Prefettura, a Ferrara, il diploma dell’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per meriti professionali, avendo sempre conseguito elevati livelli di efficienza ed efficacia con ricadute benefiche sia sull’utenza che sull’immagine esterna della Ragioneria Generale dello Stato e per meriti sociali, avendo istituito in tutte le scuole d’Italia il Premio Nazionale Giovanni Grillo per mantenere alto il ricordo degli Internati Militari Italiani.

“Ringrazio il Presidente della Repubblica (è il commento di Michelina Grillo) per l’attribuzione di questa onorificenza e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la designazione. L’accolgo con grande orgoglio e spero di onorarla sempre con fermezza e abnegazione.







Dedico questo riconoscimento a mio padre, Giovanni Grillo e a tutti gli Internati Militari, persone semplici che non compaiono nei libri di storia, ma che hanno sacrificato la loro vita per affermare gli ideali di giustizia e libertà, fondamento su cui si poggia questa Festa della Repubblica. Con questa forte consapevolezza ho volute istituire con la Fondazione che presiedo, il Premio Nazionale Giovanni Grillo, intitolato a mio padre ma dedicato a tutti loro, uomini di sacrificio e tenacia. Un Premio rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole italiane, per affidare a loro il dovere e l’opportunità della Memoria, valore individuale e patrimonio per la collettività. Radici più solide per un popolo, che non dimentichi l’ignominia della storia e sappia guardare avanti.