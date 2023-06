Cirò Marina si prepara ad ospitare un importante evento dedicato all’emergenza cinghiali, che avrà luogo il prossimo sabato 10 giugno 2023, alle ore 16.00, presso la sala convegni di Palazzo Porti. L’iniziativa è organizzata da un comitato spontaneo di agricoltori, con l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione il tema dell’emergenza cinghiali e trovare possibili soluzioni da proporre alle istituzioni competenti. L’evento si propone di coinvolgere sindaci e amministratori del circondario di Cirò e della provincia di Crotone, nonché rappresentanti del settore agricolo e vitivinicolo, cantinieri e cittadini interessati.

Denominato “Stop Cinghiali”, il convegno vede la collaborazione dei comuni della provincia di Crotone, Vibo Valentia e Cosenza, evidenziando l’importanza di un approccio coordinato e sinergico per affrontare questa problematica diffusa in diverse aree della Calabria.

Tra i partecipanti all’evento, sono stati invitati i sindaci dei comuni coinvolti, insieme a Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone, che darà un importante contributo nella discussione. Inoltre, saranno presenti rappresentanti del Comitato “Stop Cinghiali” e del Comitato “Contenimento dei Cinghiali e Salvaguardia del Territorio”, i quali porteranno le loro esperienze e proposte concrete per affrontare l’emergenza.

La partecipazione delle associazioni di categoria è anch’essa di fondamentale importanza, e in particolare sarà presente il Presidente di “ARA Calabria” (Associazione Regionale degli Agricoltori), che condividerà le preoccupazioni e le richieste del settore agricolo.

Ospite del convegno sarà il Senatore della Repubblica Ernesto Rapani, il quale porterà la sua esperienza e il suo sostegno nella ricerca di soluzioni a livello legislativo per contrastare l’aumento degli avvistamenti e dei danni causati dai cinghiali.

L’invito alla partecipazione è esteso a tutta la cittadinanza, poiché l’emergenza cinghiali non riguarda solamente gli agricoltori, ma rappresenta un problema che coinvolge l’intera comunità. La presenza dei cittadini è fondamentale per esprimere preoccupazioni, proporre soluzioni e sostenere l’impegno di tutti coloro che stanno lavorando per risolvere questa situazione.







Durante il convegno, verranno affrontate diverse tematiche, tra cui la prevenzione dei danni causati dai cinghiali alle aziende agricole, i rischi per la salute pubblica, nonché le possibili strategie di controllo e contenimento della popolazione di cinghiali. Sarà anche l’occasione per discutere la necessità di interventi legislativi e la possibilità di attuare azioni concrete sul territorio per mitigare gli impatti negativi.

In conclusione, il convegno sull’emergenza cinghiali a Cirò Marina rappresenta un’importante occasione per unire le forze e trovare soluzioni efficaci a un problema che colpisce le aziende agricole e rappresenta una minaccia per la salute e la sicurezza del territorio. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per sostenere gli sforzi delle istituzioni e degli agricoltori e per contribuire a un futuro migliore per l’intera comunità.