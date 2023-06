La vera impresa di Silvio Berlusconi

Ricchissimo, prese il voto dei poveri; milanese, sbancò in Sicilia: così l'ex premier fece sì che la maggioranza degli italiani si identificasse in lui. Non cercando di cambiarli, ma condividendone l'insofferenza per le regole e la profonda sfiducia verso la politica