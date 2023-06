L’onlus Senior di Confagricoltura ha onato 4 sedie Job al Comune di Cirò Marina. Quattro carrozzine per disabili che permetteranno di supportare le richieste di fruizione del nostro mare a chi portatore di disabilità intellettiva o fisica. Un progetto realizzato grazie alla raccolta fondi proveniente dalle donazioni del 5 per mille che già negli scorsi anni ha visto la Confagricoltura, grazie a queste donazioni, affiancare e sostenere i bisogni sociali del territorio, come la donazione di un defibrillatore alla Compagnia Carabinieri, tamponi per il test Covid, , un pranzo solidale per i profughi Ucraini, della frutta per Luglio in sport. Queste ed altre importanti iniziative benefiche hanno contribuito ad accreditare Senior L’Età della Saggezza come una Onlus sensibile alle necessità delle persone e delle comunità che si trovano in uno stato di bisogno operando concretamente nel campo della solidarietà umana. La cerimonia di consegna è avvenuta nel salone convegni del Comune alla presenza del Vice Sindaco, Piero Mercuri, del presidente della Confagricoltura Crotone, Diego Zurlo e del Direttore Guglielmo Trocino, affiancati dalla responsabile di zona del Patronato Enapa, Maria Daniela Panteca. Presenti anche per il Comune di Cirò Marina, la consigliera delegata per l’agricoltura, Maria Teresa Gentile e dai consiglieri Gianni Notaro e Maria Esposito. Senior L’Età della Saggezza ONLUS, è stata costituita nel 2007 con la finalità, come abbiamo detto, di svolgere attività nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e della tutela dei diritti civili con particolare attenzione per le persone anziane in condizioni di disagio economico, sociale e di salute che operano nell’agricoltura e vivono nelle zone rurali, ma non solo. Tutte considerazioni che sono state evidenziate dagli interventi dei rappresentanti di Confagricoltura e dallo stesso Vice sindaco Mercuri che ha ringraziato la confederazione anche a nome dello stesso Sindaco Sergio Ferrari, per il lavoro che in questi anni hanno promosso affiancando il Comune nel sostenere i tanti bisogni sociali . Bisogni sociali che come ha detto intervenendo la responsabile dei Servizi sociali dell’ambito, Maria Natalina Ferrari, “hanno bisogno di un sempre maggiore lavoro sinergico con le associazioni e il Terzo settore più in generale, per creare quella rete solidale che la città e il territorio necessita”. Ha anche sottolineato nel suo intervento, Maria Natalina Ferrari, come si renda necessario fare emergere i “bisogni nascosti” o per fragilità o vergogna, del mondo della disabilità e della povertà, per potere meglio intervenire in loro sostegno. Per quanto attiene alla fruizione delle 4 sedie Job, presto il Comune pubblicherà una manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni del TS al fine di assegnare le sedie che saranno utilizzate presso le spiagge libere, a loro volta dotate di passerelle, a cura di chi sarà affidata la gestione che dovrà garantire il servizio sia dal punto di vista operativo, che sanitario e dell’accoglienza.







