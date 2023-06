La Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita nel dicembre 2000 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, viene celebrata ogni anno il 20 giugno. In occasione di questa celebrazione, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati seleziona un tema comune per coordinare gli eventi celebrativi in tutto il mondo. Il tema scelto per l’edizione del 2023 è “Agire l’accoglienza”.

La Rete dei progetti nell’ambito del Sistema di accoglienza ed integrazione (S.A.I.) è fortemente impegnata da anni in azioni che mirano non solo a favorire politiche di accoglienza, ma anche a promuovere politiche concrete di integrazione e valorizzazione dei beneficiari accolti. Grazie alla fitta e proficua rete di collaborazioni, interazioni e coordinamento voluto dal Presidente Sergio Ferrari, insieme agli enti locali territoriali coinvolti e alle realtà del terzo settore, le iniziative e gli interventi per la Giornata Mondiale del Rifugiato del 20 giugno 2023 prenderanno ulteriore forma e si concretizzeranno in una serie di eventi ed appuntamenti sul territorio provinciale.

L’obiettivo di queste iniziative culturali e ricreative è stimolare il confronto e la conoscenza sui temi della migrazione, dell’asilo e dei diritti, promuovendo l’incontro e lo scambio tra culture diverse per favorire processi di integrazione e inclusione. Il lavoro svolto vede il coinvolgimento della Provincia di Crotone, ente capofila che si avvale dell’esperienza e della professionalità del dirigente del settore, il dott. Alfonso Cortese, e della responsabile, la dott.ssa Filomena Foresta. Inoltre, i Comuni di Crotone, Isola Capo Rizzuto, Roccabernarda, Carfizzi, San Nicola dell’Alto e Savelli partecipano attivamente, insieme alle Amministrazioni comunali di Cirò Marina e Santa Severina.







ADVERTISEMENT

La creazione di questa rete di collaborazioni fa seguito alla riunione tenutasi il 3 maggio, durante la quale tutti i partecipanti hanno espresso la netta volontà di costruire una sorta di cabina di regia in grado di fare da raccordo tra le diverse istanze e sensibilità, al fine di promuovere in modo efficace la cultura dell’accoglienza.

L’appuntamento della Giornata Mondiale del Rifugiato del 2023 rappresenta un momento fondamentale per mettere in evidenza l’importanza di agire concretamente nel campo dell’accoglienza e dell’integrazione. Sarà una giornata di riflessione, di sensibilizzazione e di celebrazione per sottolineare l’impegno collettivo nel favorire la piena inclusione delle persone rifugiate nella nostra società.