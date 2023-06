Un anno scolastico molto intenso, quello appena concluso all’Istituto Omnicomprensivo di Cirò, diretto dalla dinamica prof.ssa Graziella Spinali. Per concluderlo degnamente, gli insegnanti e gli alunni di tutti gli ordini di scuola hanno pensato di organizzare la manifestazione finale, tenutasi venerdì 9 giugno presso la Sala Teatro Filottete.

Alla presenza del primo cittadino e di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, dei genitori, degli insegnanti e dei loro amici e parenti, in una sala gremita, la presentatrice della serata, Valeria Bastone, ha introdotto gli alunni della scuola secondaria di primo grado, che si sono esibiti nel saggio musicale di fine anno coordinato dal Prof. Maurizio Piluso e diretto dal Prof. Nicodemo Giorno. I brani eseguiti sono stati Balla coi lupi, Aura Lee e Inno alla gioia. Una rappresentanza delle tre classi si è preparata a fondo, ognuno con il proprio strumento e seguendo le lezioni pomeridiane con i professori di Strumento. È toccato poi agli alunni della classe quinta della scuola primaria, che hanno aperto la loro “valigia dei ricordi”, suscitando tante emozioni. I bambini sono saliti sul palco in rigoroso ordine alfabetico, ed ognuno di loro ha espresso un suo pensiero. Successivamente, sulle note di “sei bellissima” di Annalisa, le bambine hanno eseguito un balletto, accompagnate dal canto dei maschietti. Con “buon viaggio” di cesare Cremonini i bambini hanno salutato tutti. Dopo una breve presentation in inglese, ciascun alunno ha ricevuto l’attestato e il tocco che hanno sancito per loro il termine di questo ciclo.

Nella stessa occasione, sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso indetto in occasione della giornata dell’inclusione tenutasi lo scorso 23 maggio. I concorrenti sono stati premiati per le attività svolte e per l’impegno profuso nella realizzazione di disegni, cartelloni, coreografie musicali e video che avevano come tema l’empatia e l’inclusione e sono stati premiati dai rappresentanti dell’amministrazione comunale e degli insegnanti dei vari ordini.

Non è mancato un momento di altissima commozione, quando tutti i presenti, insieme ai compagni di classe e alla maestra, hanno ricordato la piccola Ilaria Berariu, portata via recentemente da un brutto male.

La serata ha preso poi una piega diversa, quando sul palco sono saliti gli studenti delle classi del Liceo Scientifico, che hanno presentato la loro versione de “La locandiera” di Goldoni.







Una scommessa vinta anche quest’anno, per la professoressa Simona Guarascio e il professore Michele Rizzo, che dietro insistenza dei ragazzi, che non volevano fare a meno di un’esperienza che per anni ha regalato loro allegria, emozioni, amicizie, sono riusciti a portare in scena, in solo due settimane, uno spettacolo divertente e ben confezionato. La Guarascio porta avanti questo progetto dal 2018, quando portò in scena “Amore e Psiche”, in un nuovo modo di insegnare, reinterpretandoli, i classici della letteratura (inserendo il dialetto locale, musiche contemporanee, balletti e battute nuove).

“Quando facciamo le prove noi ci divertiamo, non facciamo che ridere perché ogni scena si arricchisce di battute e movimenti improvvisi”, ha dichiarato la Guarascio al termine della rappresentazione, rammaricandosi soltanto per le difficoltà riscontrate nel reperire nuovi “attori”, che temono il palco a causa di timidezza e imbarazzo. “Alla fine”, ha proseguito la Guarascio, “abbiamo ‘tirato dentro’ e scommesso su ragazze che non avevano mai fatto teatro, timide, e quello che hanno dimostrato è stato portentoso. Mi riferisco a Francesca Morrone e Fabiola Grisafi nel ballo, Imma De Fino, Daniela Caruso Viola e Francesca Parrilla (la bella Mirandolina) nella recitazione”.

Parlando dei veterani, la docente li ha definiti “meravigliosi! Hanno un talento innato, tra loro c’è una sincronia tale che spiazza, riescono con uno sguardo a modificare immediatamente la scena. Mi riferisco a Giovanni Cardone, che è anche il nostro cantante, Cataldo Franco, Pasquale Iuzzolini e Salvatore Russo”. Un’altra scoperta, dall’anno scorso, è Alessandro Dell’Aquila, che ha iniziato in sordina ma ogni anno è sempre più partecipe.

Alla fine della rappresentazione, che è stata accompagnata da tanti applausi e tantissime risate, il sindaco Mario Sculco ha proposto di inserire lo spettacolo nel calendario delle manifestazioni estive.

Una serata trascorsa sentendosi parte di una grande famiglia, quella del Lilio, per salutarsi e augurarsi buone vacanze, e darsi appuntamento all’anno prossimo, pronti ad affrontare nuove sfide da vincere insieme!

Nuccia Principe