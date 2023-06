Share on Twitter

Share on Facebook

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Crotone per il recupero della salma.

Oggi, intorno alle ore 13, una tragica vicenda ha sconvolto la tranquilla località di Rocca di Neto, nella provincia di Crotone. Un uomo di 74 anni è rimasto vittima del ribaltamento di un trattore, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Dopo gli accertamenti preliminari effettuati dal medico legale e dalle forze dell’ordine presenti sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno messo in atto un complesso intervento di recupero della salma, che era rimasta intrappolata sotto il peso del trattore ribaltato.

Per sollevare il pesante mezzo agricolo e permettere l’estrazione della salma, i soccorritori hanno impiegato cuscini sollevatori pneumatici e fasce di sollevamento. Grazie a queste attrezzature specializzate e alla collaborazione sinergica delle squadre intervenute, è stato possibile effettuare l’operazione di recupero in modo sicuro ed efficiente.

L’incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, che ha espresso il proprio cordoglio per la perdita dell’uomo coinvolto nell’incidente. La vittima, il cui nome non è stato ancora reso noto, era un membro stimato della comunità di Rocca di Neto, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di parenti, amici e conoscenti.







ADVERTISEMENT

Le indagini per determinare le cause dell’incidente sono attualmente in corso, al fine di comprendere le circostanze esatte che hanno portato al ribaltamento del trattore. Sarà fondamentale stabilire se l’evento sia stato causato da un malfunzionamento tecnico, da un errore umano o da altri fattori ancora sconosciuti.

L’amministrazione comunale di Rocca di Neto ha espresso la propria solidarietà alla famiglia della vittima.

L’intera comunità di Rocca di Neto si unisce nel cordoglio per la perdita della vita di un proprio concittadino, ricordando l’uomo come una persona rispettabile e amata da tutti.