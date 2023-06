Share on Twitter

E’ iniziata da qualche mese la fase di riorganizzazione del Partito Democratico di Strongoli. Dopo una serie di incontri, si è riscontrata una crescente partecipazione da parte di iscritti e simpatizzanti e nell’incontro di giorno 20 us, alla presenza del gruppo consiliare e dopo le dimissioni dell’attuale segretario Salvatore Codispoti, l’Assemblea degli iscritti ha conferito a Caterina De Tursi, Michele Scalise, Francesco Apa, Francesco Benincasa e Stefano Iacometta il compito di coordinare e gestire la fase di riorganizzazione del circolo.

A questo coordinamento spetterà la guida del PD, fino alla celebrazione del congresso cittadino e la conseguente elezione di un segretario e di un gruppo dirigente locale capace di diffondere le idee e le proposte del Partito.

Sicuramente tanti saranno gli argomenti oggetto di discussione nelle prossime settimane, con la consapevolezza che mai più di ora la crisi politica della nostra collettività necessita di immediate risposte.

Affinché il Partito Democratico possa continuare ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini, unanime è stata la considerazione che niente si può lasciare più al caso, a partire dal programma sottoscritto alle ultime elezioni amministrative, fino al coinvolgimento di tutti i simpatizzanti affinché si possa tener conto di tutte le sensibilità che costituiscono il PD e contestualmente evitare inutili personalismi.