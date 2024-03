Share on Twitter

“Nella prossima settimana, una delegazione di Fratelli d’Italia chiederà al presidente della Provincia Ferrari un incontro per capire, in tempi brevi, la fattibilità di collegare la pista ciclopedonale della Valle del Neto con la Riserva marina di Capo Rizzuto e il litorale di Capo Colonna, creando così un percorso panoramico che colleghi Crotone, Isola Capo Rizzuto e Le Castella”. E’ quanto annuncia Saverio Punelli, consigliere provinciale di Crotone in quota Fratelli d’Italia, dopo “il sopralluogo, nei giorni scorsi, con il consigliere comunale di Isola Capo Rizzuto Martina Mercurio, il responsabile

Comunicazione di di Vincenzo Gentile e il dirigente di partito Ferdinando Gentile, sulle strade provinciali di Isola di Capo Rizzuto, Le Castella, Capo Rizzuto, Le Cannella e Capo Piccolo, al fine di valutare la fattibilità di un grande progetto per la creazione di piste ciclabili che colleghino tutte le strade provinciali del territorio, al fine di valorizzarle e renderle visitabili”.

Fabio Pisciunieri, presidente dell’Associazione “Giovani responsabili”, esprime apprezzamento per l’iniziativa: “La pista ciclopedonale della Valle del Neto, che è stata inaugurata di recente e coinvolge ben 6 comuni, rappresenta solo l’inizio. Il mio impegno per la mobilità sostenibile è noto da tempo. Sono stato l’assessore alla Viabilità che ha realizzato la prima pista ciclabile nella città di Crotone nel 2003, durante la Giunta Senatore. Oggi, con l’Associazione “Giovani responsabili”, stiamo diffondendo il messaggio che è necessario abbandonare l’uso delle automobili a favore delle biciclette”







Aggiunge Pisciunieri: “Abbiamo già distribuito oltre 200 biciclette in città e sono convinto che il concetto di mobilità sostenibile e turismo sostenibile possa essere diffuso anche tra la popolazione, purché gli amministratori locali sostengano questa idea.

La proposta di Fratelli d’Italia, che mi è stata fatta presente da Gentile, Mercurio, De Simone e Punelli, di estendere la pista ciclopedonale della Valle del Neto passando da Punta Alice Cirò Marina, Crotone percorrendo tutta la Riserva Marina, passando per Capo Rizzuto e arrivando a Le Castella – rimarca il presidente del sodalizio crotonese – è un’iniziativa nobile, lungimirante e che dimostra la visione di una classe dirigente giovane ma che ha le idee chiare di cosa vuole fare per il territorio. Come associazione, saremo al fianco degli amministratori locali e di tutti i dirigenti di partito, indipendentemente dal loro colore politico, che intendono sostenere questo progetto.

Non ci sono progetti ambiziosi – conclude Pisciunieri – ma solo uomini ambiziosi che li rendono possibili. L’esempio della Ss 106 a quattro corsie ne è un esempio tangibile”.

Fratelli d’Italia