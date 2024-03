Il tema Sanità è sempre più una emergenza e sempre più attuale in Calabria. Per questo il Circolo del Partito Democratico di Cirò Marina ha inteso organizzare, per lunedì 11 Marzo, un incontro dal titolo: “Sanità, quali prospettive per uscire dalle emergenze”. L’incontro – specifica il Segretario di circolo Giuseppe Dell’Aquila – nasce dalla sensibilità dimostrata negli anni dalla nostra azione politica nei confronti di questo tema, ed abbiamo deciso di discuterne con parti sociali, istituzioni ed operatori del settore. Per analizzare insieme quanto sta accadendo e valutare future proposte per migliorare l’intero comparto in tutta la regione ma nello specifico nella nostra Provincia. All’incontro, che vedrà in collegamento da Bruxelles la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, avrà tra i partecipanti Enzo Scalese (Cgil), Luigi Tallarico (Cisl), Fabio Tomaino (Uil), Nicodemo Mingrone (subdistretto), Enzo Voce (Sindaco di Crotone), Sergio Ferrari (Presidente della Provincia e Sindaco di Cirò Marina), Gino Murgi (Segreteria Regionale Pd), Giusy Iemma (Presidente assemblea Regionale Pd) medici, Sindaci del Territorio e dirigenti. Siamo contenti – conclude Dell’Aquila – dell’adesione riscontrata a tale iniziativa che, lo specifichiamo, non deve avere nessun tipo di colore politico vuole essere di tutti.”







