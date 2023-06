Se ne è andata all’età di 89 anni, la nota e stimata Sig. Francesca Capozza, vedova Caparra, per anni alla guida dell’altrettanto nota e importante Clinica S.Rita. che è sempre stata punto di riferimento per tutto il nostro territorio, offrendo assistenza e cure mediche a migliaia di persone.

Nata a strongoli il 29 12 1933, laureata in giurisprudenza a Napoli e poi sposata con il chirurgo Salvatore Caparra di Cirò Marina, ha diretto la casa di cura Santa Rita dopo la morte del marito nel 1986 ,fino al 2020 in qualità di amministratore unico. Nota per la sua eleganza e cultura ma al contempo dimostrando grandi doti imprenditoriali e umane, si è sempre distinta per il suo acume ed ingegno, portando la Casa di Cura S.Rita ad avere 60 dipendenti, tra medici amministrativi e personale sanitario, assicurando un buon livello di assistenza sul territorio che così ha potuto beneficiare di questo importante presidio sanitario. Ed è proprio alla gestione aziendale della Casa di Cura che Francesca Capozza ha da sempre riconosciuto un ruolo fondamentale alla soddisfazione delle figure professionali che operano nei vari comparti: Medici, Infermieri, Fisioterapisti, Operatori Socio-Sanitari, Tecnici, Amministrativi ed Ausiliari, perché, come diceva, “è dall’armonia e dalla collaborazione che nasce il benessere e la soddisfazione dei pazienti.” Una vita dedicata alla famiglia, ai figli, Francesco, Domenico, Anna e Giuseppina, dei quali tre medici e un avvocato che ancora oggi reggono la gestione dell’azienda con passione e professionalità. E’ deceduta serenamente nella sua casa circondata dall’affetto dei suoi cari. I funerali si svolgeranno oggi alle ore 15,30 presso la chiesa di S.Cataldo.







