“Che possiate realizzare le vostre aspirazioni, rappresentare ovunque l’ingegno e il talento dei giovani calabresi e collaborare alla rinascita della nostra terra”.

È questo l’augurio impresso sulle pergamene in cornice che il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e la vicepresidente con delega all’istruzione, Giusi Princi, hanno donato agli studenti calabresi che, in quest’anno scolastico, si sono distinti in prestigiose competizioni nazionali e internazionali, nel corso di una cerimonia, che si è svolta nel piazzale della Cittadella, che ha, di fatto, consacrato, la “Giornata delle eccellenze scolastiche”, prima edizione, anno scolastico 2022-2023.

“I riconoscimenti ottenuti dai nostri studenti – ha dichiarato il presidente Occhiuto – dimostrano, a noi e alla comunità internazionale, che la Calabria ha grandi talenti, che i nostri giovani studenti si affermano tra i più meritevoli in tutti i contesti nei quali si confrontano con i coetanei di altre regioni. Voi rappresentate le nostre migliori energie e anche un richiamo alla nostra coscienza. Come istituzione ci impegneremo per trattenere i giovani talenti, per invertire la tendenza e fare in modo che queste eccellenze potranno essere eccellenze per la Calabria e diventare la nostra futura classe dirigente. Sono orgoglioso di voi. Oggi ci rendete tutti più orgogliosi. E la Calabria ha bisogno di calabresi orgogliosi”.







In totale sono stati 106 gli studenti premiati, provenienti da 25 scuole calabresi, nel corso dell’evento promosso dalla Regione d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale.

Per la vicepresidente Princi, la Giornata delle eccellenze scolastiche “rappresenta il riconoscimento della centralità della cultura dei giovani”.

“Insieme al presidente Occhiuto – ha aggiunto – abbiamo voluto istituzionalizzare questa Giornata perché, al pari dell’impegno della Giunta regionale per diminuire la dispersione scolastica e la povertà educativa, intendiamo valorizzare il merito dei tanti ragazzi, dei nostri studenti, che con tanti sacrifici rendono orgogliosa la Calabria in campo nazionale e internazionale. Vogliamo creare opportunità formative con l’auspicio che continuerete ad investire per la vostra formazione nelle nostre università le quali, in quanto a qualità, non sono seconde a nessuno. La Calabria per essere competitiva ha bisogno della vostra linfa e competenza. È giusto non appiattire le eccellenze che voi rappresentate. Come regione siamo impegnati per garantire tutto questo, per narrare una Calabria che crede nel futuro. Voi ci rendete fieri di essere calabresi”.

La vicepresidente ha, poi, ringraziato i numerosi partecipanti all’evento, tra cui i rappresentanti delle istituzioni regionali, i dirigenti, le autorità religiose e militari, i docenti, i familiari dei ragazzi premiati. Ha inoltre rivolto un particolare saluto ai magnifici rettori delle università calabresi: Nicola leone (Università della Calabria), Giovambattista De Sarro (Magna Graecia Catanzaro), Giuseppe Zimbalatti (Università Mediterranea Reggio Calabria), e alla direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Antonella Iunti, con i quali – ha specificato – la Regione è impegnata in un percorso di sostegno concreto al mondo della scuola.

Infine, la vicepresidente Princi ha annunciato che la Regione ha previsto per gli studenti premiati e i loro insegnanti un’esperienza formativa a Bruxelles. Nel mese di settembre, infatti, parteciperanno, per tre giorni, ad una visita studio al parlamento Europeo e alla direzione generale della Commissione Europea.

La serata, moderata da Eva Giumbo è stata arricchita da intrattenimenti musicali con l’Orchestra filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia, e artistici, con la Società ginnastica Virtus di Reggio Calabria.