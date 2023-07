Share on Twitter

In data 07 luglio 2023, personale della Stazione di Torre Melissa – Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, ha dato esecuzione all’ ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto, in ordine ai quali sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidio, minacce e porto abusivo di armi o strumenti atti ad offendere.

Le indagini hanno permesso di appurare a seguito di un accoltellamento avvenuto sul lungomare di Torre Melissa la sera del 4 luglio scorso, dove un uomo era accasciato a terra insanguinato, che l’aggressore a seguito di una violenta lite scaturita per futili motivi, dopo una colluttazione avrebbe attinto il malcapitato con un oggetto da taglio ferendolo gravemente al fianco ed alla schiena, dandosi poi alla fuga.







Immediato è stato l’intervento dei militari che soccorso il ferito, trasportato d’urgenza in ambulanza presso il più vicino Pronto Soccorso, hanno raccolto immediatamente indizi utili al rintraccio dell’aggressore.

Deve evidenziarsi che il procedimento è in fase di indagini e che la ricostruzione sin qui effettuata è limitata al profilo cautelare.