CRUCOLI TORRETTA – Cessione del titolo sportivo alla Volley Palermo e interesse costante solo verso il settore giovanile.

E l’impegno che caratterizzerà l’immediato futuro della Fidelis Volley Femminile Torretta, reso noto attraverso gli organi di stampa da un comunicato a firma dei vertici societari, nelle persone di Antonio Capalbo, Emilio Scigliano e Samuele Albanese.

“Volley Torretta punto a capo” si legge nel documento, a detta del quale “la società di via Picasso interrompe il cammino fino ad ora sviluppatosi prevalentemente tra le serie C e B2: dal 2014, con un percorso sviluppatosi tra il massimo campionato regionale (vinto ai playoff nella stagione 2016/17) e il campionato nazionale di serie B2, “disputato con un eccellente quinto posto in classifica nella stagione agonistica appena conclusasi.”







Il direttivo delle giallorosse ha però preso unanimemente la decisione di cedere ai siciliani il titolo sportivo “nella volontà di rimodulare il progetto sportivo, centrandolo esclusivamente sul settore giovanile: nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome della persona che ricoprirà l’incarico di direttore tecnico, al quale verrà affidato il compito di gestire il nuovo corso del Volley Torretta.”

“Grazie ai tanti sostenitori – prosegue il comunicato – che, a vario titolo e in modi diversi, hanno sostenuto l’attività del Volley Torretta in questi nove anni: la passione per lo sport e l’ambizione di contribuire alla crescita del nostro territorio ci hanno spinto ad impegnare tutte le risorse necessarie, andando spesso oltre il possibile. Un ringraziamento particolare va ai tecnici, ai collaboratori e alle atlete, con l’augurio di un futuro pieno di soddisfazioni”.