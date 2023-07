“La Partecipazione al Lavoro – Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”

In tutto il territorio nazionale, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) ha avviato da alcune settimane una campagna di raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare intitolata “La Partecipazione al Lavoro – Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori”. L’obiettivo principale di questa proposta è disciplinare la partecipazione attiva dei lavoratori nella gestione delle imprese, compreso il settore della pubblica amministrazione.

Nell’ambito delle attività programmate dalla CISL in occasione del 75º anniversario della promulgazione della Costituzione italiana, anche la sezione CISL Magna Grecia ha deciso di promuovere questa importante iniziativa. Per dare forza e voce alla proposta di legge, l’intero gruppo dirigente della CISL Magna Grecia ha organizzato un gazebo informativo che ha avuto luogo oggi, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, a Crotone su Corso Vittorio Veneto.

La proposta di legge si propone di valorizzare la Carta Costituzionale italiana e di facilitarne la piena attuazione, concentrandosi sugli articoli 1, 3 e 46, che riguardano rispettivamente il lavoro, l’uguaglianza dei cittadini e la partecipazione. La CISL intende concretizzare il principio costituzionale espresso nell’articolo 46, che sancisce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende. Dopo 75 anni, è evidente che sia giunto il momento di mettere in atto questo principio, che non solo promuove lo sviluppo economico, ma rappresenta anche un fondamento per il progresso sociale e il completamento della democrazia nel paese.







Per realizzare tale obiettivo, sono necessarie forme di partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori nella vita delle imprese. La CISL desidera che il lavoro diventi sempre più centrale per il futuro dei territori, in modo che sia più sicuro e partecipato. Inoltre, si auspica l’istituzione di un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono il personale in progetti innovativi.

Durante l’evento a Crotone, la presenza del Presidente della Provincia, Dott. Sergio Ferrari, è stata molto apprezzata. Il Presidente è notoriamente sensibile e presente sul territorio per quanto riguarda le iniziative legate al mondo del lavoro e alle relative problematiche. Ha dato il via alla raccolta firme apponendo la sua firma di adesione alla proposta della CISL, e molti cittadini, nonostante il gran caldo, si sono fermati ad ascoltare i contenuti della proposta di legge e hanno deciso di aderire, apponendo la loro firma, al fine di aumentare il consenso e raggiungere, dopo tanto tempo, l’affermazione di questo importantissimo principio costituzionale.

La campagna di raccolta firme continua su tutto il territorio nazionale, testimoniando l’importanza e l’impegno della CISL nel promuovere una maggiore partecipazione dei lavoratori nella governance d’impresa e nel perseguire il progresso sociale e la piena attuazione dei principi costituzionali.