La 12ª Bandiera Blu assegnata al comune di Melissa e il relativo festeggiamento hanno dato voce all’importanza di preservare il territorio e promuovere il turismo di qualità. L’evento si è svolto domenica 9 nella Frazione Torre Melissa, e ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, del Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo, e dell’Assessore al Turismo, Carlo Poerio.

Durante la cerimonia, sono state evidenziate alcune questioni di grande rilievo. Il Presidente della Provincia ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i Comuni della provincia, sia quelli costieri come Isola Capo Rizzuto, Crotone, Strongoli, Melissa, Cirò Marina (quest’ultimo vantando ben 23 Bandiere Blu), e Crucoli, sia quelli dell’entroterra. Questa sinergia è necessaria per creare la “Costa Blu”, un’identità distintiva del territorio che punta a un turismo di qualità e valorizza le sue ricchezze storiche, culturali, enogastronomiche e ambientali.

La celebrazione della 12ª Bandiera Blu di Melissa ha dimostrato l’importanza di creare una rete tra i Comuni, coinvolgendo diverse collaborazioni come le bande musicali e alcuni Sindaci della provincia. Questa sinergia è stata sostenuta anche dal Presidente Sergio Ferrari, che si impegna da tempo per favorire una maggiore cooperazione tra gli enti Comunali.







La cerimonia è iniziata con l’innalzamento della Bandiera Blu presso l’entrata della Frazione Torre, in Piazza Fragalà, grazie all’associazione Marinai di Cirò Marina. Alla presenza dei Sindaci di Isola Capo Rizzuto, Verzino, Carfizzi, Melissa e del Sindaco di Cirò Marina e Presidente della Provincia, Sergio Ferrari, accompagnati dalle bande musicali di Casabona, del distretto Arbereshe e dalla banda città di Melissa “Suoni e Note”, diretta dal maestro Cosimo De Masi, è stato svolto un lungo corteo animato da musica e ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e turisti.

Al termine del corteo, sono state rivolte parole di ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla celebrazione di questo importante riconoscimento da parte della FEE. La Bandiera Blu è il risultato di un lavoro di squadra dell’amministrazione comunale, ma soprattutto della consapevolezza e unità di tutti i cittadini di Melissa, che dimostrano un elevato rispetto per l’ambiente, la città e il mare.

Il Sindaco Raffaele Falbo, ringraziando tutti senza distinzione tra amministratori e cittadini, ha promesso di impegnarsi ancora di più per consegnare alla nuova amministrazione, al termine del suo mandato nel maggio 2024, la 13ª Bandiera Blu. Questo impegno sarà guidato da una maggiore attenzione all’ambiente e alla qualità della vita complessiva dei cittadini e di coloro che desiderano vivere la città, sia come turisti che come semplici cittadini.

L’obiettivo principale, come già menzionato, è creare un fronte comune tra le comunità della provincia. Attualmente, tre comuni si fregiano del titolo di Bandiera Blu, ma è necessario implementare questa collaborazione per creare in futuro un nuovo brand, la “Costa Blu”. Concentrandosi su temi ambientali, enogastronomici, turistici, culturali e storici, la “Costa Blu” potrà offrire una nuova direzione propulsiva per l’intera provincia.