Quattro aree di spiagge libere lungo la costa saranno sottoposte a un servizio completo di volontariato, vigilanza, sicurezza ed assistenza sanitaria nella stagione balneare del 2023. Questo servizio innovativo sarà gestito dall’Associazione “Gruppo Emergenza Ionio Sicuro”, presieduta da Federico Codini, in accordo con il Comune di Cirò Marina, come stabilito nella determina R.G. n° 562.

Le quattro postazioni saranno collocate nella zona sud, lungomare nord, vicino alla cosiddetta “piazzola” vicino al Faro e nell’area di Punta Alice, dove un tempo si trovava l’impianto della Montecatini per la lavorazione del sale. Ogni postazione sarà dotata di un gazebo di dimensioni 6×3 con lati chiusi, al cui interno opereranno due operatori, un professionista sanitario, un volontario del soccorso e un defibrillatore. Queste strutture cardioprotette saranno supportate da un’ambulanza che farà da staffetta nei quattro punti designati, per garantire un rapido intervento in caso di necessità.

Giovanni Rizzo ed Elisa Santoro, promotori e consiglieri dell’associazione, hanno sottolineato che sarà disponibile anche un’ambulanza con pedana per il trasporto di persone disabili. Questo servizio faciliterà l’accesso alle quattro aree di assistenza per coloro che desiderano trascorrere una giornata al mare, agevolati anche dalla presenza di passerelle che permetteranno loro di raggiungere la spiaggia. Le quattro sedie Job, donate al Comune dalla Confagricoltura, contribuiranno a rendere possibile questa esperienza per i disabili.

Oltre a fornire assistenza ai disabili, i circa 25-30 volontari si occuperanno anche della rimozione dei rifiuti nelle zone assegnate, lavorando a turni dalle 5:00 alle 8:00 del mattino. Il servizio dovrebbe iniziare il prossimo 17, ma, come ha affermato Giovanni Rizzo, sono state acquistate due Quad con un defibrillatore a bordo, pronte per intervenire lungo tutta la costa in caso di emergenza. Inoltre, è stato previsto un gruppo elettrogeno autonomo con fari per interventi notturni o in assenza di corrente.







ADVERTISEMENT

Per garantire una risposta rapida, sarà disponibile anche un numero di telefono cellulare: 391 1332200. Questo numero potrà essere contattato in caso di emergenze o per segnalare necessità mediche-sanitarie. L’obiettivo principale di questo servizio è sorvegliare le spiagge e la costa durante la stagione balneare, concentrandosi soprattutto sulle aree non presidiate da stabilimenti con servizi di assistenza ai bagnanti. L’obiettivo è prevenire incidenti e garantire la salute dei bagnanti e la salubrità delle aree interessate.

Giovanni Rizzo ha dichiarato che questo progetto va oltre le richieste specificate dal bando comunale, fornendo un apparato operativo composto da uomini, donne, operatori sanitari e volontari che si metteranno a disposizione per intervenire in caso di emergenza e supportare i servizi di assistenza e sicurezza già esistenti. L’Associazione si impegna a fornire un servizio di qualità e un valore sociale che contribuisca a valorizzare ulteriormente la città, già insignita della 23ª Bandiera Blu.