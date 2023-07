Purtroppo, nella notte scorsa, la comunità di Papanice è stata colpita da un tragico incidente che ha coinvolto un giovane ragazzino di soli 15 anni. Il ragazzo si trova attualmente in rianimazione presso l’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, a causa delle gravi ferite riportate in un incidente motociclistico avvenuto in via Calabria.

Secondo le prime informazioni disponibili, sembra che il giovane stesse guidando una motocicletta quando, per cause ancora da accertare, sia andato a sbattere violentemente contro un muro. L’impatto è stato così intenso che è stato necessario l’intervento immediato dei soccorritori, i quali hanno trasportato il ragazzo in ospedale, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva e le sue condizioni sono definite gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 e gli agenti della Squadra Volante, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e determinare le cause dell’incidente.







ADVERTISEMENT

Inizialmente, si era ipotizzato che fosse stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, ma è emerso successivamente che durante la notte non è stato effettuato alcun volo di soccorso. È importante sottolineare che il giovane non è deceduto, come era stato erroneamente riportato in precedenza da altre testate, ma ha riportato gravi lesioni a seguito dell’incidente stradale.

La comunità di Papanice è scossa da questa tragica vicenda e si stringe attorno alla famiglia del giovane, auspicando una pronta guarigione e fornendo il proprio supporto. Restano in attesa ulteriori sviluppi sulle indagini in corso per comprendere le circostanze esatte che hanno portato a questo incidente, al fine di prevenire simili tragedie in futuro.